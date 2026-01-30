Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'na: İnsan içine çıkamayacak halde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na seslenerek "Bin pişman oldu, insan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisine durumunu söylediğimde, kurnaz ya, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var ya" dedi.

Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Özgür Özel ve Fatih Erbakan ortak basın açıklaması düzenledi.

Toplantıda önce Özgür Özel konuştu. Özel, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuna değindi.

"İnsan içine çıkamayacak halde" diyen Özel,"Dün de suç duyurusunda bulunmuş. Neden dava açmıyorsun? Mesela tazminat davası açsaydın. Kendisine güvenen, ahlakına, temiz belediyecilik yaptığına güvenen namusuyla Silivri'de" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"En temel konumuz geçim sıkıntısıydı. Özellikle en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması ve emeklilerin yoksullukta birleştirilmiş olmaları. Esnafın, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerinden ve sorunlarından bahsettik. İktidardan ve bizden bu sorunları çözmesini bekliyor.

Tutuklu ve tutksuz yargılananlar, Aziz İhsan Aktaş... Adeta toplantıya iştirak eder gibi mahkemeye gelen ve devlet korumasıyla evine giden ama ihale aldığı eğer CHP'li ise belediye başkanlarının içeride olduğu ama AK Partili ise MHP'li ise dosyalarının ayrıldığı, yargılamaların bile olmadığı.

Türkiye'de hukukun adaletin ayaklar altında olduğu bir dönemin içerisindeyiz. AK Parti'nin siyasi kap-kaç operasyonlarından müzdaribiz.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'YA YANIT

Bir, partimizden seçilmiş kişilere baskıyla ya AK Parti'ye katılacaksın ya da Silivri'ye atılacaksın. İki olmayacak teklifler. Bütün borçlarını sileriz, seni baş tacı yapacağız. Bizim partimize geçeceksin.

İl belediye başkanlarımıza 'Sizi Cumhurbaşkanımıza götüreyim' diyecek kadar hadsizleşen bir sürecin içerisindeyiz. Biz çok sert tepki gösterdik Aydın'da. Bin pişman oldu, insan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisine durumunu söylediğimde, kurnaz ya, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş.

Dokunulmazlık var ya. Suç duyurusunda bulunmuş. Suç duyurusu orada durur, durur. Günü geldiğinde mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam onun hakkındaki bilgileri edinecek mahkeme bulurum.

Biz onları neyin rahatsız ettiğinin farkındayız. Bizi izlmeye devam etsinler. Yaptıkları zulüm milletin vicdanından dönmektedir."

