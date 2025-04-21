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Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde yaşamını yitiren Papa Francis için taziye mesajı yayımladı.

Güncel
  • 21.04.2025 15:54
  • Giriş: 21.04.2025 15:54
  • Güncelleme: 21.04.2025 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Papa Francis için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Papa Francis için taziye mesajı yayımladı.

Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye mesajını ilettiğini belirten Özel, "Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva’nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti’ne başsağlığı diliyorum" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

Papa Francis hayatını kaybetti
Erdoğan, Papa Francis için başsağlığı mesajı yayınladı
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