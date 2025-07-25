Özgür Özel'den pazar ziyareti: Esnaf ve yurttaş ekonomiden dert yandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazarcı esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Pazara gelen yurttaşlar ve esnaf, Özgür Özel'e ekonomi ile ilgili dert yandı.

Pazara gelen yurttaşların ekonomik durumunu anlatan esnaf, "Halkımız çok zor durumda. 200 lirayla geliyor, çileğin kilosu 150 lira, 10 liralık çilek istiyor. Bir esnaf olarak içim gidiyor" dedi.

Bir başka esnaf ise, "Akşamüstü burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf ise Özgür Özel'e, "Pazarda bizim sattığımız domates 15 lira, köylünün eline 3 lira para geçiyor. Bu çiftçi nasıl ekecek nasıl dikecek, bu vatandaş ne ile yiyecek? 1 kilo kiraz 500 lira. Türkiye’de yüzde 90 halk, evine 1 kilo kiraz götürememiştir" dedi.

İMAMOĞLU'NA SELAM

Pazar ziyaretinde bir yurttaş, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na selam söyledi. Yurttaş, Özgür Özel'e, İmamoğlu için "Kayseri'den Elif Çalışkan'ın selamı var' de" dedi.

İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı paylaşımda, "Elif Teyzemin ellerinden öpüyorum" dedi.

Elif Teyzemin ellerinden öpüyorum. pic.twitter.com/IACoizq2ao — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 25, 2025

ÖZGÜR ÖZEL: NE ALAN MEMNUN, NE SATAN MEMNUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Bugün Ankara’da, pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarımızla buluştuk. Bu düzende ne alan memnun, ne satan memnun" dedi.

"Hayat pahalılığına, artan maliyetlere karşı herkesin derdi aynı: Geçinemiyoruz!" vurgusunu yapan Özel, "İktidar sokağa çıkamasa da pazara gelemese de biz her yerde milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.