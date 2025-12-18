Özgür Özel'den PES Liderler Toplantısı’nda İngiliz İşçi Partisi'ne tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı’na katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan, sizin şahsınızda hem değerli Giacomo’ya ve Genel Sekreter Yardımcılarına teşekkür ediyorum. Her fırsatta yanımızda oldunuz. Bizimle birlikte Türkiye’de birkaç kez bulundunuz ve en üst düzeyde kurumsal desteği ilettiniz. Bunun için size teşekkür ediyorum. Ancak durum bütün sosyal demokrat, sosyalist ailemiz için öyle değil. Bu konudaki sıkıntıyı dile getirerek başlamak isterim. Parlamenterler düzeyinde konseyde çok önemli bir destek alıyoruz. Ancak iş, yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri bu noktada maalesef bizimle bir dayanışma göstermeye son derece çekingen davranıyorlar. Bu da Erdoğan’ın Türkiye’deki pozisyonunu güçlendiriyor” dedi.

"AĞIR BİR SALDIRI ALTINDAYIZ"

"Türkiye’de Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk bir şehrin üç kez üst üste seçilmiş bir başkanı ve hapistedir" diyen Özel, şunları söyledi:

"Türkiye’de üç büyükşehir belediye başkanı; Antalya, Adana ve İstanbul’un belediye başkanları hapistedir. 16 belediye başkanım, 102 siyaset arkadaşım hapistedir. Dokuz ay sonra ancak iddianame düzenlenmiş ve ilk dava tarihi üç ay sonraya verilmiştir. Dokuz aydır Türkiye’de toplam 75 büyük miting yaptık. Bunlardan, çeşitli şehirlerde yaptığımız mitinglerden en kalabalığı 2,4 milyon, en az katılım olanı da 50 bin kişilik mitinglerdir. Toplam 75 büyük mitingle Erdoğan’a meydan okuyoruz. Türkiye’de büyük bir mücadele veriliyor. Son yerel seçimlerde nüfusun yüzde 65’ini, ekonominin yüzde 85’ini temsil eden belediyeleri kazandık ve ondan sonra ağır bir saldırı altındayız."

"AVRUPALI DOSTLARIMIZ NE KADAR DİKKAT KESİLİYOR?"

Özgür Özel, açıklamalarına şöyl edevam etti:

"Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38’e çıkmışken, 25 yıl sonra ilk kez Erdoğan’ı yenmişken, 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olmuşken, Türkiye’deki büyük hak ihlallerine, büyük saldırıya Avrupa’daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, bunun ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum. Daha önce de birkaç kez söyledim. Elbette Avrupa’nın savunmayla ilgili, güvenlikle ilgili kaygılarını anlıyorum. Bu konuda Türkiye ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten destekliyorum. Ancak bu otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı, otoriter popülist liderlerin ya da salt otoriter liderlerin yarattığı sorunlara karşı çözüm salt yerel otoriterlerle aramak değil. Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı demokratik bir şekilde mücadele edilebilir ve otoriterlere karşı bir ittifak kurulacaksa bu ittifakın adı; demokrasi ittifakıdır. Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. İlk başta söylediğim gibi PES’in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. Ama sanki hepimiz adına, PES’in yönetimi en iyi dileklerini sunuyor, en büyük dayanışmayı gösteriyor. PES bir çatı örgüt. PES’i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum.”

İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ'NE TEPKİ

İngiliz İşçi Partisi'ne tepki gösteren Özel, "Ayrıca bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Her platformda bu tepkimi dile getiriyorum, dile getirmeye de devam edeceğim" dedi.

"Otoriterlerin yarattığı sorunları otoriterlerle çözemezsiniz" diyen Özel, "Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vaat ettiği, istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size iyi istikrarlı, iyi ilişkiler vaat edebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vaat eder. Ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralar. Avrupa Birliği’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, açıklamasını şöyle sonlandırdı: