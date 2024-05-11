Özgür Özel'den Reyhanlı için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.