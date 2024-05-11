Özgür Özel'den Reyhanlı için anma mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.
Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan #Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde; yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/voa8dM1oXm— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 11, 2024