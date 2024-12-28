Özgür Özel'den Roboski Katliamı anması: Sorumlular hala korunuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Roboski Katliamı'nın 13. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı anma mesajında etkili soruşturma yürütülmediğini ve sorumluların korunduğunu ifade etti.

Özel, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde, TSK’ye ait uçakların bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin öldürüldüğü Robiski Katliamı'nın 13. yıl dönümü hakkında sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.

Mesajında, etkili soruşturma yürütülmediğine vurgu yapan Özel, sorumluların ise korunduğunu ifade etti.

Özel'in mesajı şöyle:

"Şırnak Uludere Roboski’de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız."