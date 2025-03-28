Özgür Özel'den RTÜK'ün hedefindeki televizyon kanallarına destek
RTÜK'ün ceza yağdırdığı televizyon kanallarına destek paylaşımı yapan Özgür Özel, "Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün hedef aldığı ve ceza yağdırdığı televizyon kanallarına destek paylaşımı yaptı.
X hesabından paylaşım yapan Özel, Sözcü gazetesinde SZC TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma yasağını okuduğu anı paylaştı.
Özel, "İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, TELE 1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez. Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, Tele1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 28, 2025
Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/aTtgH0mhoe