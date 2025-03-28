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Özgür Özel'den RTÜK'ün hedefindeki televizyon kanallarına destek

RTÜK'ün ceza yağdırdığı televizyon kanallarına destek paylaşımı yapan Özgür Özel, "Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz" dedi.

Güncel
  • 28.03.2025 15:06
  • Giriş: 28.03.2025 15:06
  • Güncelleme: 28.03.2025 15:15
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den RTÜK'ün hedefindeki televizyon kanallarına destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün hedef aldığı ve ceza yağdırdığı televizyon kanallarına destek paylaşımı yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Özel, Sözcü gazetesinde SZC TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma yasağını okuduğu anı paylaştı.

Özel, "İktidarın medya sopası olan RTÜK’ün; Sözcü TV, Halk TV, TELE 1 ve Now TV’ye yönelik hukuksuz cezaları kabul edilemez. Ülkemizin geleceği için dayanışmayı büyüteceğiz. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa hep birlikte karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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