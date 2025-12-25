Özgür Özel'den Sadettin Saran ve uyuşturucu operasyonları açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek’in YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin, "Bir bütün olarak çok kötü bir süreç yönetimi, hatta kötü niyetli bir süreç yönetimi var. Elbette uyuşturucuyla ilgili operasyonlar yapılabilir, ifadeye davet olabilir. Test sonuçlarına göre hukukun gerektirdiği şeyler yapılabilir. Ama meselenin kendisi daha ilk baştaki gözaltı sürecinde yurtdışındayken ortaya çıkan haberlerden sonra Sadettin Saran’ın ilk uçakla atlayıp gelmesi, sabahın erken saatlerinde kendi kendine ifadeye gitmesi, ifadeye giderkenki tutumu göz önünde bulundurulduğunda… Testin sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken kişisel verilerin korunması noktasında, bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eş zamanlı koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Sosyal medya hesaplarından, sosyal medyadaki operasyonel hesaplardan bir anda paylaşılıyor. Bir kere burada bir hazırlığın olduğu, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada" değerlendirmesinde bulundu.

"DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETTİM"

"Bir kere bunu kim yönetiyor? Bu operasyonun başında başsavcılık varsa, bu algı operasyonunu da başsavcılık yönetiyor demektir" diyen Özel, şunları söyledi:

"Oradaki testin sonucu da onlara emanet. Gizlilik kararını alan onlar. Ardından Sadettin Saran’ın Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla adeta kulübün basılması, jandarmanın alıp götürmesi hani özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmancadır. Bu gerçekten yapılan işte amacın ötesinde başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor. Ben öyle hissettim. Kulübün as başkanına açtım, telefonda da dayanışma duygularımı ifade ederken, hem Fenerbahçe camiasıyla dayanışma duygularımı ifade ettim hem de insani olarak ifade ettim."

"KÖTÜ NİYET OLDUĞU BELLİ"

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Bu operasyon hangi kulübe yapılırsa yapılsın, hangi takıma yapılırsa yapılsın, hangi camiaya yapılırsa yapılsın böyle yapıldığında bir düşmanlık olduğu belli ve bir kötü niyet olduğu belli. Bunu kabul etmek mümkün değil. Onun dışında hukuk devletinde bu işlerin örneğin yurtdışındayken kendi koşmuş ve gelmiş birisini telefonla çağırırsınız. Bilgi verirsiniz, ifadesini alırsınız. Avukatlarıyla birlikte görüşürsünüz, ne yapmak gerekiyorsa yaparsınız. Ama 1907 yılında kurulmuş olan bir kulübün kapısına jandarmayı dayamak, başkanını almak ne demek? Kaldı ki spor kulüplerinde bütün dünyada böyledir ama burada bilhassa böyledir, spor kulübü başkanıyla özdeşleşen, başkana yapılanın taraftarın kendine yapıldığını hissettiği bir ruh hali vardır. Son derece de haklı bir durumdur bu. Bu durumda bir an önce Adalet Bakanlığı’nın bu saçmalığa son vermesi, artık HSK’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na… CHP’ye yapılıyorken belki işin bir tarafı siyasi ve ‘Kutuplaşma var’ diye insanlar başka bakıyordu. Şu anda örneğin Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili ve MHP’liler CHP’ye yapılanın ne anlama geldiğini gördü. Yarın bir başka kulübe yapıldığında bir başkası bunu anlayacak."

"HSK'NIN GÖREVİNİ YAPMASI GEREKİYOR"

"O yüzden artık insanların sıranın kendisine gelmesini beklemeden bu itibar ve haysiyet suikastine son verilmesini hep birlikte talep etmemiz lazım" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Ayrıca bir de şunu ifade etmek istiyorum: 20 kişiyi alıp götürüyorlar. Saç tellerini alıp yolluyorlar. 15 gün boyunca üzerinde bütün medya tepiniyor. Sosyal medya tepiniyor. Sonra üçünün, dördünün testi pozitif çıkıyor. Diğer 16’sı ne oluyor? Diğer 16’sının ailesine ne oluyor? Okula giden çocuğuna ne oluyor? Annesinin komşusuna ne oluyor? O yüzden artık herkes aklını başına toplasın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın artık kötü niyetli ve şımarıklık boyutuna varmış olan bu tutumlarına bir çekidüzen verilmesi, HSK’nın görevini yapması gerekiyor."

"TÜRKİYE'NİN ESCOBAR'I KİM"

"Operasyonların uyuşturucu sorununa çözüm olup olamayacağı" sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdi: