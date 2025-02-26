Özgür Özel'den 'sahte diploma' açıklaması: Erdoğan'ın diplomasının olmadığı açık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen 'sahte diploma' soruşturmasıyla ilgili "Ülkeyi yöneten kişinin diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı başlatmak. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı açık" dedi.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un tutuklanması nedeniyle EMEP'e ziyarette bulundu.

Özel, ziyaretin ardından EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile birlikte ortak basın açıklaması düzenlendi.

İlk olarak konuşan Seyit Aslan, AKP'nin "Yargı sopasının bütün muhalefete sallandığı, yargı sopasıyla herkesi hizaya getirmek istediğini" ifade etti.

Ekonomik krize değinen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP'nin 8. Olağan Kurulu'nda Cumhurbaşkanı, 'Bundan sonra yeni Türkiye'ye işaret ederek buna uygun davranan, buna uyanlar siyaset yapabilir' dedi. Buradan şunu söylemek istiyoruz. Cumhurbaşkanının ifade ettiği yeni Türkiye şu: Yargı sopasının bütün muhalefete sallandığı, yargı sopasıyla herkesi hizaya getirmek istedikleri yeni bir Türkiye'den bahsediyorlar. Milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırının altında bir yaşama sürdürmesi için 'yeni Türkiye' diye ifade ediyorlar. Türkiye'nin ana muhalefetiyle siyasetçileriyle, sendikalarıyla, işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle iktidarın anti demokratik tavrına karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Bugün Genel Başkanının ziyaretinde ifade ettikleri bir çok şeyi de birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

"SEYYAR GİYOTİN HEPİMİZİN CANINI YAKMAYA ÇALIŞIYOR"

Daha sonra Özgür Özel, gündeme ilişkin konuştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EMEP'in başlattığı "Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş" kampanyasına ilişkin konuşan Özel, "Biz de destek veriyoruz. Ortak sorunlara haklı tepkilerin örgütlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Hem örgütlerimiz hem üyelerimiz düzeyinde dayanışma içinde olacağız" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek Ahmet Özer hakkında beklenip beklenip nihayet hazırlanan ama altı boş iddianameye itiraz ediyoruz. Suçsuz olan seçilmiş belediye başkanımızı itham ediyorlar. 8 belediyemizdeki meclis üyelerimizi gözaltına aldılar. Aynı şekilde Emek Partisi'nin İstanbul İl Başkanı da tutuklandı. Hepimizin HDK operasyonuna inanmamızı istiyorlar. HDK'nin bir terör örgütü olduğunu bilmiyoruz. Ama "HDK'nin terör örgütü ile bağlantılı olduğuna dair yargı kararı olmadığı anlaşılmıştır" diyen yargı kararı var elimizde. Yargıtay da bunu onadı ve kesinleşti. Bugün il başkanı da belediye meclis üyeleri de bu karara rağmen suçlanıyor. Seyyar giyotin hepimizin canını yakmaya çalışıyor. Birlikte mücadelemizi, yol yürüyüşümüz sıklıkla göreceksiniz."

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun hakkında konuşan Özel, "Serap hanımın 'Gelip ben CHP'ye katılmak istiyorum' dediğini ve bu konudaki yaklaşımımızı kendisi biliyor. Katıldığı partinin genel başkanına 'tek adam' demişti. Onunla yok da bizimle mi var doku uyuşmazlığı?" ifadelerini kullandı.

'SAHTE DİPLOMA' SORUŞTURMASI

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'sahte' olduğuna ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşü alınan Özel, şunları söyledi:

"Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı gündeme açmak o diplomanın iptalinden medet ummak Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarının göstergesi. AK Parti'yi yöneten bir siyasi akıl varsa atılacak en yanlış adımı attığı aleni. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Erdoğan'ın diplomasının, Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı, okul arkadaşlarının, ders veren hocalarının olmadığı, amfide bir fotoğrafının olmadığı açık. Okul arkadaşlarıyla bir iftar düzenlesin de anılarını anlatsın"

HDK OPERASYONLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında 18 Şubat Salı günü düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınlarıyla gözaltına alınan 54 kişiden 30'u tutuklandı.

10 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alıınan kişilerden 51'i adliyeye sevk edilirken aralarında gazeteciler Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tar'ın da bulunduğu 30 kişi tutuklandı. 13 kişiye ev hapsi cezası verilirken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklananlar arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da yer aldı.