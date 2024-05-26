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Özgür Özel'den şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyorum" dedi.

Güncel
  • 26.05.2024 22:24
  • Giriş: 26.05.2024 22:24
  • Güncelleme: 26.05.2024 22:33
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.

Özel'in mesajı şöyle:

"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."
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