Özgür Özel'den şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.
Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/s3uEBLiH8p— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 26, 2024
Özel'in mesajı şöyle:
"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."