Özgür Özel'den Samsun açıklaması: Fark kapandı, bir adım mesafe kaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Büyükşehir seçimi için açıklamalarda bulundu. Partisinin adayı Cevat Öncü'ye oy isteyen Özel, "Başkanla rakibi arasında fark kapandı, bir adım mesafe kaldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da Halk Buluşması'na katıldı.

Mitingde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bizimle kavga etmek istiyorlar. Bizimle etnik köken üzerinden, mezhepler üzerinden, kimlikler üzerinden, ayrımlar üzerinden farklılıklar üzerinden kavga etmek istiyorlar. Biz şunu söyledik; gerekirse kavga ederiz ama kimlikler üzerinden kavga etmeyiz, senin istediğin kavgayı etmeyiz. Emeklinin hakkını aramak için emekçiler için, yoksullar için, esnaflar için, çiftçiler için kavga edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı sorunlara değinen Özel, "Emekliler Türkiye'de 16,5 milyon kiş ive en büyük ızdırabı çekenler. 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı, 1.5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemeseler, sizinle uğraşmasalar bugün 17 bin lira asgari ücret, yani 26 bin lira emekli maaşı alınıyor olacaktı" diye konuştu.

"EMEKLİLER SANDIKTA HESABINI SORACAK"

Özel, şöyle devam etti: "Bu iktidar geldiğinde tam 8 çeyrek altın değerindeydi. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani emeklinin her ay 5,5 çeyrek altın kaybı var bu iktidarın geldiği günden bugüne. Ama bir sefer değil ki! Siz bu 5,5 çeyrek altını nerede kaybettiniz? Seçim sandığında... Önümüzdeki ilk seçim sandığında, 31 Mart'ta emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız?"

"FINDIK ÜRETİCİLERİNİN DERDİ ÇOK"

"Fındık üreticisinin derdi, tasası çok" diyen Özel, şunları söyledi:

"Samsun'daki fındık bahçelerinde Türkiye'nin en yüksek ikinci üretimi gerçekleşiyor. 4 doların taban fiyat olması, altındaki işlemlerin cezalandırılması ve fındık üreticilerinin sonuna kadar arkasında durulması için mücadeleye devam edeceğiz."

GENÇLERE SESLENDİ

Genç işsizliğin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Özel, gençlere de seslendi:

"Bizim için beka sorunu gençlerimizin durumudur. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün 4 gençten 3'ü bavulları zihninde toplamış, fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, çalışmak, yerleşmek isterim diyor. Türkiye'nin bir kez daha korkuya değil, kaygıya değil, yasaklara değil; umuda, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacı var. Türkiye'deki bütün gençlere sesleniyorum; umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yapan Özel, şunları kaydetti:

"1 Nisan'dan sonrada meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz, gençlerle yürüyeceğiz, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Emekliye para yok, staj mağdurlarına para yok, çalışana para yok, çiftçiye para yok, esnafa para yok! Beşli çeteye gelince para çok, yandaş müteahhitlere para var! O zaman 31 Mart'ta da Recep Tayyip Erdoğan'a oy yok."

"FARK KAPANDI"

CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü'yü oy isteyen Özel, "Her anket daha iyi geldi, her anket daha iyi geldi. Bütün büyükşehirlere dahi gidecek zaman yokken, baktık ki Samsun anketlerde daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye gidiyor. Başkanla rakibi arasında fark kapandı, bir adım mesafe kaldı" ifadelerini kullandı.

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