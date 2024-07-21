Özgür Özel'den seçim mesajı: Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığına yapılan zamma tepki göstererek, "Sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira!" dedi. Seçim sandığı mesajı veren Özel, "AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız" dedi ve ekledi: "Sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan "Beyoğlu Emekli Evi"ni ziyaret etti.

Ziyarette Özgür Özel ile birlikte Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer aldı.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, İnan Güney'in Gezi Direnişi döneminde CHP İlçe Başkanı olarak görev yaptığını anımsatarak, "Hepimizin yerine Silivri Cezaevi'nde ve Bakırköy Kadın Cezaevi'nde yatan 5 arkadaşımızı Gezi ruhuyla, Gezi'yi sahiplenerek bir kez daha selamlıyorum" dedi.

GEZİ TUTUKLULARI MESAJI

Gezi tutukluları için mesaj veren Özel, şunları söyledi:

"Tayfun Kahraman partimizin üyesidir, Tayfun Kahraman herkesin üzerinde birleştiği talepleri önce sayın Bülent Arınç'a aktarmıştır, sonra da sayın Erdoğan'a... Bülent Arınç'la konuştuğunda Erdoğan yurtdışındaydı. Tayfun Kahraman, Bülent Arınç'la konuştuğunda 'Erdoğan Türkiye'ye gelmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın' demedi. Deseydi darbeci olurdu. Ne dedi? Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın, AKM'yi yıkmayın yerine AVM yapmayın. Bir de hedef gözetmeksiz gaz fişeği atıyorsunuz, bu şiddeti durdurun demişti.

Çiğdem Mater Gezi'nin belgeselini çekecekmiş, çekememiş, ortada belgesel yok. 7 tane belgesel YouTube'da var, onlara da kimse bir şey yapmasın ama çekenler dışarıda, çekemeyen içeride. Mine Özerden güya banka hesabı açmış, para toplamış! Bir lira para yok hesapta. Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi, Anayasa Mahkemesi lehine karar vermek için gün sayıyor. Osman Kavala 7 yıldır yatıyor, iddialarının bir tanesini ispatlayamadılar."

EMEKLİ ZAMMINA TEPKİ

En düşük emekli aylığına yapılan zamma tepki gösteren Özel, "İş hayatında alın terini döken, gözünün nurunu akıtan, dirsek çürüten emekliler memleketi bugüne getirdi. Memleket, bugünlere ulaştıysa emekliler sayesinde ulaştı. Şimdi rahat edecekleri günlerde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında onlara sahip çıkması gereken devlet, onları bu krizle baş başa bırakıyor" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı, 1,5 asgari ücretti. Hiç dokunmasalar bugünkü 1,5 asgari ücreti uygulasalar en düşük emekli maaşı 25 bin lira olması gerekiyor. Sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira! İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı, İstanbul'da bir emekli en az ne kadarla geçenebilir? 25 bin lira hesabını onlar da buldu. Ama AK Parti geldi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim dedi; geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret."

AKP GİDECEK, KAYBETTİKLERİMİZİ BULACAĞIZ

Emeklilerin gelirindeki düşüşü çeyrek altın ile hesaplayan Özel, şunları anlattı: "Emekliler AK Parti gediğinde, Tayyip Bey başbakan olduğunda en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın alıyorlardı. Bugün bu maaş 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Bir şey nerede aranır, kaybedilen yerde? Biz nerede kaybettik 5 çeyrek altını, seçim sandığında kaybettik. AK Parti geldi, 5 çeyrek altını kaybetti; AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız."

En düşük emekli aylığına yapılan zamma tepki gösteren Özel, "Sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok! Geçim yoksa seçim var!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları kaydetti: "Asgari ücreti 25 bin lira yaparsa, en düşük emekli maaşını asgari ücret yaparsa, Rize'deki çay üreticisini perişan etti, çayın taban fiyatını 25 yapar ve farkı hemen öderse, buğdayı bedavaya almaya çalışıyorlar, buğdayın 15 lira taban fiyatını verirse erken seçim demeyeceğim. Ama yapmazsa geçim yoksa seçim var. Bir kez daha söylüyorum."