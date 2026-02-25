Özgür Özel'den seçim vurgulu miting çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin İstanbul ayağının bu haftaki durağı Bakırköy olacak.

Bugün saat 20.30'da gerçekleştirilecek miting, Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı'nda düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için çağrıda bulunarak, "Meydanlar Türkiye’nin dört bir yanında tek bir şey söylüyor: Seçim! Seçim! Seçim! O sandığı getirecek, bu milletin yakasından düşeceksiniz! Bu akşam 92’nci eylemimizde İstanbul 3’üncü bölgedeyiz" dedi.