Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a hediye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'a Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” romanı, Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” romanı ve tesbih hediye etti.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ziyarette bulundu.
Ziyarette Özel, Selahattin Demirtaş'a hediye takdim etti.
Özel, Selahattin Demirtaş’a İtalyan yazar Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” romanını, yazar Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” romanını hediye etti.
Özel, Demirtaş’a ayrıca bir de tesbih hediye etti.