Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a hediye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Özel, Selahattin Demirtaş'a hediye takdim etti.

Özel, Selahattin Demirtaş’a İtalyan yazar Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” romanını, yazar Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” romanını hediye etti.

Özel, Demirtaş’a ayrıca bir de tesbih hediye etti.