Özgür Özel'den sert tepki: Kâbusunuz olur rüyanıza girerim!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadaki karar ilişkin değerlendirmesinde, "İçinde bulunduğumuz berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum" dedi. Özel, ismini vermediği bir savcıya tepki göstererek, "Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak! Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar" dedi ve ekledi: "Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "Akın Gürlek" davasında verilen kararı değerlendiren Özgür Özel, "Bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz bir noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda, üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi son derece ayıp bir durum" dedi.
Özel, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum. Bize bu zulmü yapanların, yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok. O yüzden herkes aklını başına alarak işini yapacak."
İsmini vermediği bir savcıya tepki gösteren Özgür Özel, "Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya 'saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var' diye. O birine söylüyorum" dedi.
Özel, şunları söyledi: "Senin masanın üstündeki Beyaz Toros'u bilmeyen mi var! Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak! Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar!"
Özgür Özel, şöyle devam etti:
"Küstah herif. Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? 1 masum yalnışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını? Bugünkü kudret yok, bir gün gelip de bilmem kaç yaşında, bilmem nerede yalvarırsın 'canım çıksın' diye, Allah almaz canını, çektirir sana. Millete bu çektirilir mi?
O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmayız. Aklını başına al diye dedim sana. Gidenlere diyormuş 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"