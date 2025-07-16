Özgür Özel'den sert tepki: Kâbusunuz olur rüyanıza girerim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "Akın Gürlek" davasında verilen kararı değerlendiren Özgür Özel, "Bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz bir noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda, üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi son derece ayıp bir durum" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum. Bize bu zulmü yapanların, yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok. O yüzden herkes aklını başına alarak işini yapacak."

İsmini vermediği bir savcıya tepki gösteren Özgür Özel, "Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya 'saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var' diye. O birine söylüyorum" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Senin masanın üstündeki Beyaz Toros'u bilmeyen mi var! Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak! Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar!"

Özgür Özel, şöyle devam etti: