Özgür Özel'den SGK tepkisi: Sosyal yardımlara göz diktiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Başkent Ankara Kalkınma Projesi BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanı gezisine katıldı.

Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Gezinin ardından Özgür Özel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'IN SESSİZLİĞİ MANİDAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini yorumlayan Özel, şunları söyledi:

"Erdoğan'ın sessizliği manidar. Bu açıklamalardan büyük utanç duyuyoruz. Bunu tamamen reddediyoruz. Bu süreçlerde kurumların yıpratılmasına değil diplomatik kurumların işletilmesini istiyoruz. Trump'ın bugünkü övgüsüne kapılanlar yarın o kapıldıkları selin kendilerini nereye taşıyabileceğine şaşırmasınlar. Türkiye-Amerika ilişkileri yıllara dayanan ve uzun süre iyi gitmesi gereken ilişkilerdir."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından CHP'li belediyelere yönelik SGK üzerinden başlatılan incelemeler hakkında da konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin tanıdıkları listenin başındadır o yüzden listeyi açıklamıyorlar. Bu ülkede en gariban insanlar vergi veriyor en zenginler vermiyor. Açıklansa kırk haramilerle dolu olacak. SGK'nın alacaklarının yüzde 10'u bütün partilerin belediyelerine ait. Yüzde 90'ı AK Parti'nin çok sevdiği müteahhitlere ait. Bunları açıklamadan bunun üzerine giderek 'Ben hazımsızım, Mansur Yavaş ile rekabet edemiyorum, onun için ellerini bağlayalım' demektir. Göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır. Ete süte göz dikmiş durumdalar, üniversite öğrencisine verilen bursa, ilkokul öğrencisine verilen süte göz dikmiş durumdalar. Bunun hesabını millet er ya da geç soracak."