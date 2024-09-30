Özgür Özel'den 'Sinan Ateş davası' açıklaması: "Takipsizlik verin" baskısı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davasını takip etti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmayı takip eden Özgür Özel'in yanında Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.

Özel, çıkışta Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel buradaki açıklamasında, "Sinan Ateş cinayetinin karar günlerinde buradayız. Sayın Ayşe Ateş ile birlikte Sinan Ateş’in ablalarıyla, annesiyle, akrabalarıyla birlikte duruşmayı takip ettik. Maalesef Ayşe Hanım’ın bizi ziyaretinde dile getirdiği endişelerinin salona hakim olduğunu görüyoruz. Mahkeme fevkalade aceleci şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi bütün talepleri reddettiği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor" dedi.

"İKİ KONUDA HERKES HEMFİKİR"

"İki konuda herkes hemfikir" diyen Özel, şunları söyledi:

"Birincisi burada sadece tetikçiler var, aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı, üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyadaki o dosyaya ‘Aman takipsizlik verin’ baskıları var. Orada Olcay Kılavuz var ve çok sayıda siyasi var. Tabii bir kısmı Ankara’da bir genel merkezde oturuyorlar ve onlar o dosyada da yok. Onlar o dosyaya takipsizlik verip, bu dosyadaki tetikçilere belli cezalar verip nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, gençleri zehirleyen, salonda bile kimi nasıl vurmuş övünerek anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar. Öbür dosyadaki bağlantıları da kopartıp kendileri görevlerine devam etmeye çalışıyorlar."

"KÖTÜLÜĞE ORTAK OLMAYIN"

AKP ve MHP'lilere çağrı yapan Özel, şunları söyledi:

"El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız. Ve şunu söylüyoruz, bundan sonra Türkiye’de iki ittifak var. Bir tanesi kötülerin ittifakı, bir tanesi iyilerin ittifakı. Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti’nin, MHP’nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz, bu kötülüğe ortak olmayın. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın."