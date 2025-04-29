Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret: Hastane açıklamasına işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun bakımdaki TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, "DEM Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip Sayın Başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti’nin değerli yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık” dedi.

Özel, açıklamasında, "Aldığımız bilgi dün hastaneden kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik: Türkiye’de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var. Verilmiş bir mücadele var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye’de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arefesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi. Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Türkiye’de çok bambaşka siyasi partilerden, bambaşka siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz."

HASTANENİN AÇIKLAMASI

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi önünde dün Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı.

Önder'in ECMO kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitesinde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğu tablonun giderek bozulmaya başladığını aktaran Çiftçi, bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelindiğini belirtmişti.

Prof. Dr. Çiftçi, "Hastamızın nörolojik açıdan beyin refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz" demişti.

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Yasef Özsarfati ise Önder'in önceden kalp sistemindeki problemler ön plandayken son zamanlarda nörolojik problemlerinin daha öne çıktığını ifade etmişti.

Bu nedenle nörolojik durumun giderek kötüleşmesinin bir kırılma noktası oluşturduğunu dile getiren Özsarfati, şunları söylemişti: "Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor hem de elektrofizyolojik olarak EEG kayıtlarında çıkan bulgularda belli bir süpresyon dediğimiz cevapsızlık halini göstermeye başladı. Hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulguları ışığında ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edilebilir. Bu hastadaki kötüleşmenin beyne hava gitmesinin az olmasıyla şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak da hastanın beyin ödemi var, beyin şişmiş vaziyette."

Bir gazetecinin "Bu durum, beyin ölümünden önceki son aşama mıdır?" sorusunu Özsarfati, "Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz." şeklinde cevapladı.