Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıl bugün hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Önder’i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum. Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi.

Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız."