Özgür Özel'den Şişli mitingi için çağrı

CHP'nin her hafta İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin bu haftaki adresi Şişli olacak.

Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde gerçekleştirilecek miting, saat 20.30'da başlayacak.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Özgür Özel, miting için çağrıda bulunarak, "Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz!" dedi.

Özel, "Milletin vicdanı, umudu, cesareti kazanacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak! Bu akşam 20.30’da, Şişli – Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.