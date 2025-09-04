Özgür Özel'den Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, "106 yıl önce bugün, işgal altındaki bir vatanın bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından biri atıldı" dedi.

Özgür Özel, "Mandayı ve himayeyi reddeden kararlar, Sivas Kongresi’nde alındı. O kongre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de ilk kongresi oldu" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Millet iradesinin, bağımsızlık aşkının ve demokrasiye inancın en güçlü simgesi Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum."