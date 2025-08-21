Özgür Özel'den Sivas mitingini çağrısı: Herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz

CHP, yarın saat 18.00'de Sivas Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek.

Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından, "AK Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor. Ama biz bu düzeni değiştireceğiz; herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz! Yarın akşam Sivas’ta buluşuyoruz!" paylaşımını yaptı.