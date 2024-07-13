Özgür Özel'den sokak hayvanları için başlatılan "Katliam yasasına hayır" etiketine destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı’na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine karşı sosyal medyada başlatılan "Katliam yasasına hayır" etiketine destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Mira isimli engelli bir köpek ile olan fotoğrafını paylaşarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine tepki gösterdi.

Özel, yasa teklifiyle ilk olarak engelli sokak hayvanlarının öldürüleceğini söyledi ve katliamların önünü açan kanun teklifleri ile hiçbir sorunun çözülemeyeceğini ifade etti.

Özel'in "Katliam yasasına hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımı şöyle:

"Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil."