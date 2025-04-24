Özgür Özel'den SOL Parti'ye ziyaret: Dayanışma ve mücadeleyi büyüteceğiz

CHP lideri Özgür Özel, SOL Parti'yi ziyaret etti. CHP heyetinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gamze Taşcıer ve Yalçın Karatepe de yer aldı. Görüşmede SOL Parti heyetini ise parti sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Haklı Tombul, Gizem Özdem ve İlknur Başer oluşturdu.

SOL Parti heyeti CHP heyetine, SOL Kültür Yayınları'ndan çıkan ve Türkiye'nin tarım politikalarına mercek tutan Kırlardan Gelecekler kitabı ve Yol Dergisi'nden seçme yazıları içeren Bir Yol Var isimli dergiyi hediye etti.

Görüşme 14.30'da başladı. SOL Parti Genel Merkezi' nde 1 saat süren görüşmenin ardından heyetler, kameraların karşısına geçti.

ÖZGÜR ÖZEL: MUHALEFET BİR VE BİR ARADA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart darbesine karşı ortaya konulan mücadelenin ardından gösterilen dayanışma için SOL Parti'ye teşekkür etti. CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle gerçekleştirdiği mitinglerin yalnızca CHP’ye ait olmadığını kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün farklı partiler, muhalefet olarak bir bütün halinde demokrasi ve adalet talep ediyoruz. Bir darbeyle karşı karşıyayız. Yerel seçim sandığına darbe yapıyorlar. Karşısındaki en kuvvetli adayı alıp hapse atıyor. Gözü o kadar karartmış ki seçim sandığını koymamayı göze alabilirdi.

Halk iradesine sahip çıktı. Muhalefeti bir ve bir arada tutarak demokrasiyi savunmayı çok önemsiyoruz. Demokraside seçimler olur, kaybeden gider, kazanan gelir yönetir. Demokrasi dışına yeltenenler ülkeyi felakete sürüklerler. Bu süreçle ilgili ortaklaştığımız en önemli tespit, üniversite gençliğinin bu sürece yürekleri ile koyduğu katkıdır."

ÖNDER İŞLEYEN: DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin dahi Türkiye’de rejim değişikliğinin zorunlu olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

İşleyen, konuşmasında, "Bu tek adam rejiminden kurtulmak hepimizin en büyük önceliğidir. Birleştiğimiz ve ortak hücum ettiğimiz temel nokta budur. Bunun için birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi çoğaltmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İktidarın Türkiye’yi faşizme sürüklediğini kaydeden İşleyen, şunları kaydetti:

"19 Mart darbesi, Kenan Evren'in yaptığı gibi bir seçime Türkiye'yi götürmek üzere yapılmış bir oyundu. Buna birlikte direndik. İmamoğlu'nun gözaltına alınması onun en önemli rakibinin tasfiye edilmesi anlamına geliyordu. Hukuksuzluklara karşı eylemler, geleceği elinden alınmış gençlerin mücadelesine dönüştü. Ülkeyi seçimsiz bir ülke haline getirmek isteyenlere karşı güçlü bir mücadele verildi. Bu direniş siyaseti ve ülkenin direnişi, koltuğu ve sopalarından başka bir şeyi olmayanların elinden oyunlarını almıştır. Bütün farklılıklarımızla bu mücadeleyi örgütleyerek sürdüreceğiz. Dayanışmayı çoğaltmayı sürdüreceğiz. Partilerin çıkarları değil ülkenin çıkarları önemlidir. Çünkü çok büyük bir aydınlık ve umut kapısı açılmıştır. Bugün iktidarda olanlar zombi iktidarına dönüşmüştür. ABD markası olan AKP'ye karşı Türkiye yeniden herkesin eşit olduğu Türkiye'yi yeniden kuracaktır."

"ERDOĞAN MARJİNALLİK TANIMI YAPAMAZ"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız" ifadelerine de yanıt verdi. Erdoğan'ın, "Marjinal tanımı yapacak durumu olmadığını" kaydeden Özel, "Milletin gönlünde olan 19 Mart'a direnen herkestir. Kentsel dönüşüm için belediyeler ne gerekiyorsa yapmalıdır. Ama rant projelerine karşı halk kendisini savunuyorsa ona marjinallik denilemez. Önüne gelene marjinal demesin, marjinal kendisidir" diye konuştu.

"HUKUK TARİHİNİN YÜZ KARASI İŞİ"

İBB avukatlarının gözaltına alınmasına da tepki gösteren Özel, şu değerlendirmeyi yaptı: "Avukatların bir suçu olsa ilk operasyonda alınırlardı. Tek suçları savunma yapmak. Avukatların gözaltına alınması bu davanın etkin savunmasını engeller. MASAK raporunu perişan eden bu avukatların doğru savunmasıdır. İktidar, dünya hukuk tarihinin en yüz karası işini yapıyor. Erdoğan'ın yenemediğini içeri atma taktiğini şimdi de savcı uyguluyor."

KURULTAY İPTAL DAVASI

CHP'nin olağanüstü kurultayına yönelik açılan iptal davasıyla ilgili ise Özel," Bunlar, olağan kurultayı mahkemeye verenlerle aynı kişiler. Oradan sonuç alamadılar şimdi olağanüstü kurultaya saldırıyorlar. İptal edilirse daha çok oy alacağımızı görmüyorlar mı? Onlarla bir dönem aynı partide bulunmuş olmaktan utanç duyuyorum."

BAHÇELİ'YE YANIT

Özgür Özel, Bahçeli'nin "İstanbul'un ehline emanetiyle olası felaketin üstesinden gelmek mümkün" sözlerine de "Tutuksuz yargılama öneriyor diye okuyorum" cevabını verdi.

"Birileri gibi başka bir mana çıkarmak isteyen varsa o darbeciliktir" diyen Özel, "İstanbul'u kimin yöneteceğine darbeciler karar verecekse, biz İstanbul'u nasıl savunacağımızı biliriz" ifadelerini kullandı.