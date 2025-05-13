Özgür Özel'den Soma Katliamı mesajı: Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Katliamı'nın 11. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor" dedi.

301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamı unutmadıklarını belirten Özel, "Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik.



11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor.



Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş… pic.twitter.com/ShC4YKzeks — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2025

ÖZGÜR ÖZEL BUGÜNÜ SOMA'DA GEÇİRECEK

Öte yandan CHP lideri Özel, bugünü Soma'da geçirecek. Özel'in programı şu şekilde:

- Soma Belediyesi ziyareti (Saat: 13.00 / Yer: Cengiz Topel Meydanı No:8 )

- Maden Şehitleri Anma yürüyüşü (Saat: 14.00 / Yer: Cengiz Topel Meydanı No:8 )

- Soma Maden Şehitleri Anma programı (Saat: 15.00 / Yer: Madenci Heykeli, Atatürk Caddesi, Beşyol Kavşağı)

- Maden Şehitliği ziyareti (Saat: 17.00 / Yer: Soma Maden Şehitliği)