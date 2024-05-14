Özgür Özel'den Soma mesajı: "Atmosfer değişti, ant olsun adaleti sağlayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

10 sene önce Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle partisinin geçen hafta Soma'da olduğunu hatırlatan Özgür Özel, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı iletti.

"İLGİ GİDEREK AZALDI"

87 duruşmanın görüldüğü davada ilk günlerden sonra pek çok siyasi partinin ve medyanın ilgisini azalttığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"İlk günlerde müthiş bir adalet mücadelesi, kararı verecek genç bir hakimin karardan önce değiştirilmesiyle önce birinci kademe mahkemesinde hepimizin yüreklerini sızlatan bir karar alındı. Yargıtay kararı bozdu, müebbet istemiyle geri yolladı. 5 üyenin 3'ü görevden alındı ve yerine 3 yandaş atandı."

Dün Soma'da tarihin en büyük kalabalığının olduğunu belirten Özel, atmosferin değiştiğini söyledi ve "Ant olsun adaleti değiştireceğiz" dedi. İşçi sınıfına 'örgütlenme' çağrısı yapan Özel, işçileri 'haklarını arayacak gerçek sendikalara' üye olmaya davet etti.

Soma'daki katliamdan önce defalarca kez uyarıda bulunduklarını belirten Özel, katliamın ardından hazırlanan raporun büyük kısmında o dönem Meclis'te gurubu bulunan 4 partinin uzlaştığını söyledi.

Özel, "Vicdanı ve ahlakı olan herkesi, bu vahşi kapitalist düzen daha çok para kazansın diye uygulanmayan tedbirleri daha falza düşünmeye davet ediyorum" dedi.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Özgür Özel, eczacıların sorunlarını gündeme taşıdı. Kendisi de eczacı olan Özel, "Mesleğimle gurur duyuyorum" dedi.

Özgür Özel, kur artışı nedeniyle firmaların yeni ilaçları Türkiye'ye getirmek istemediğini ve fiyat farkları nedeniyle hastaların maddi kayıplar yaşadığını söyledi. Fiyatlandırma sisteminde de sorunlar olduğunu dile getiren Özgür Özel, yerli üretim konusunda da gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

"ÇİFTÇİ EKTİKÇE ZARAR EDİYOR"

Özgür Özel, Dünya Çiftçiler Günü'nü de kutladı. "Çiftçiler olmazsa hayat olmaz" diyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet en doğru tespiti yaptı ve tarımın potansiyeline erişmesi için büyük hamleler yaptı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında toprak reformu ile topraksız çiftçiyi topraklandırma, kırsal restorasyon çalışmaları umut verici şekilde yapıldı. 20 yıldır uygulanan politikalarla Türkiye'nin ekilen arazileri azaldı. Çiftçi ektikçe zarar eden, ürettikçe iflas eden bir kısır döngü içinde. Birillerinin önceliği beşli çeteler ve yandaş şirketler. CHP'nin önceliği vatanın gerçek efendileri."

Büyük bir tarım reformuna hazırlandıklarını açıklayan Özgür Özel, yapıcı muhalefetin en iyisine hazırlandıklarını söyledi. Özel, "Sadece CHP belediyeleri geçtiğimiz dönemde budağ tohumu ve mazoıtu ücretsiz verip, üretilen buğdayı satın alıp Halk Ekmek ile ekmek üretti. Çocuklarımıza ücretsiz süt dağıtıyorlar. Bu muazzam projeleri önümüzdeki yıllarda CHP belediyelerinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"CHP'Lİ BELEDİYELER TASARRUF GENELGESİNİN ÇOK İLERİSİNDE"

Özel, dün açıklanan tararruf paketine de değindi. Yürütmenin ortaya koyduğundan daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için CHP olarak Meclis'teki herkese çağrı yaptıklarını duyurdu. TBMM'nin de tasarrufa geçmesi gerektiğini belirten Özgür Özel, CHP'li belediyelerde bu tasarruf genelgesinin çok ilerisinde uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"CHP'li belediyeler geçmiş hesaplarına bakıldığında, yarı fiyatına iki kat iş yapmıştır. Biz üretirken verimliliğimiz yüksek. Bu kendiliğinden olmuyor. CHP'li belediye başkanları yandaş firmalara ihale vermek yerine istihdam yaratıp işi yarı fiyatına tamamlayabiliyor.

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