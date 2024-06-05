Özgür Özel'den sosyal medya kullanıcısına 'cins kedi' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahiplendiği kedi için bir sosyal medya kullanıcısının 'cins kedi' eleştirisine yanıt verdi. Özel, "Cins olsa ne olur olmasa ne olur 3 kardeşi ile sokağa atılmış sonuçta sahiplenmek hata mı?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurduğu paylaşımına gelen bir yoruma yanıt verdi.

Özel'in X hesabından yaptığı paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı, "cins kedi??" yorumu yaptı.

Yoruma yanıt veren Özel ise, "Cins olsa ne olur olmasa ne olur 3 kardeşi ile sokağa atılmış sonuçta sahiplenmek hata mı?" ifadelerini kullandı.

Özel'in yanıtına ise aynı kullanıcı, "insanlara örnek olmak adına; cins olmayan sokak hayvanlarını sahiplenip, medyada onları görünür kılmamız gerektiğini düşünüyorum Hata anneyi kısırlaştırmayıp, doğurtup, yavruları sokağa atan kişilerde tabii ki... sevgiler..." şeklinde yanıt verdi.