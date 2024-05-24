Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının düzenleyeceği mitinge davet edildiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Feserasyonu'nun İstanbul'da düzenleyeceği mitinge davet edildiğini duyurdu.
Mitinge katılımla ilgili kesin bir ifade kullanmayan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Feserasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 24, 2024
Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz. https://t.co/nq3HCnrwSs