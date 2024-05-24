Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının düzenleyeceği mitinge davet edildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Feserasyonu'nun İstanbul'da düzenleyeceği mitinge davet edildiğini duyurdu.

Mitinge katılımla ilgili kesin bir ifade kullanmayan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.