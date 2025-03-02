Özgür Özel'den 'süreç' yorumu: Toplumun hoşuna giderse Tayyip Bey ‘değnek bende’ diyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, “Toplumun hoşuna giderse Tayyip Bey ‘değnek bende’ diyecek. Gitmezse benim bu işlerle ilgim yok diyecek” dedi.

Ankara’da Nefes gazetesini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, “Biz terörün sonlanmasını, yeni şehitler verilmemesini, annelerin gözünün yaşının durmasını samimiyetle istiyoruz” diye konuştu.

Özel ayrıca süreçte diğer siyasi partilerin dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel’in açıklamaları şu şekilde:

“AKP kendini bir köşeye çekmiş. Basit siyasi taktik; ittifakın oy kaybetme kaygısı olmayan, kaybetse de kaybedecek çok bir şeyi olmayan küçük ortağı her şeyi söylüyor. Büyük ortak siyasi riski sigorta ettirmiş ona. ‘Eğer iş olumlu giderse sahiplenirim’ diyor. Bunun insanların aklıyla alay etmek olduğunu ve samimiyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz terörün sonlanmasını, yeni şehitler verilmemesini, annelerin gözünün yaşının durmasını samimiyetle istiyoruz.

Türkiye’de bir Kürt sorununun varlığına inanıyoruz, görüyoruz. Sahibi ‘olduğunu’ iddia ediyorsa demokrasilerde sorun vardır. Bundan önce ‘evet Kürt sorunu var ve biz çözeceğiz’ derken şu anda Kürtlerin seçtikleri belediye başkanlarına kayyum atanıyor. Şimdi de ellerinde kayyum sopasını tutuyorlar. Kürt meselesinin varlığını CHP zaten hiç inkar etmedi. Tarihsel pozisyonumuz da böyle. Bunun demokratikleşmeye de aşılması gerekiyor.

Bu süreç kazandıracaksa sonuçta bitecek ve kazanacaksa Türkiye kazanacak. AKP’nin menfaatini Türkiye’nin menfaatinin önüne koyma, AKP’nin kaygılarını böyle bir sürecin içinde olup da yokmuş gibi davranmayı hem samimiyetsiz bir davranış olarak görüyorum. Geçen sefer de benzer hatalar yaptılar. Başaracaklarını sanıp bunun sonucunun tek başına biz kazanalım diye kendileri dışındaki bütün aktörleri dışladılar.