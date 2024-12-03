Özgür Özel'den Suriye yorumu: Esad'a seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Özel, konuşmasına başlamadan, 2 ay önce İYİ Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Ümit Özlale'ye parti rozeti taktı.

Konuşmasına 'Dünya Engelliler Günü'nden bahsederek başlayan Özgür Özel, yapılmayan öğretmen atamalarına dikkat çekti.

"2 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR"

"2 bin 500 engelli öğretmen atama bekliyor. Bunun takipçisi olacağız. CHP iktidarında engelliler birinci yıldan itibaren tüm engellilere CHP adına 'İktidarımızdan memnun musunuz?' diye sorduğumda 'Çok memnunuz, sözlerinizi tuttunuz' cevabı almak istiyorum."

Yarının ise Dünya Madenciler Günü olduğunu hatırlatan Özgür Özel, Avrupa'da ölümlü kazalar olmadığını belirterek "Bizim ülkede 'Bu işin fıtratında var' sözü normalleştirilmeye çalışılıyor. Ömrüm bununla mücadele ederek geçti" dedi.

"SÖMÜRÜYÜ DEĞİL EMEĞİ SAVUNUYORUZ"

Madencilere seslenerek "En kötü örgüt, örgütsüzlükten iyidir. Örgütlenin, sendikalı olun, mücadele edin, hakkınızı alın, savunun" diyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sömürüyü değil emeği savunuyoruz. CHP grubundan Remzi Çalışkan'a selam olsun. Hepimiz arkasındayız. Nasuh Mahruki de 20 Kasım'dan beri tutuklu. Görüşlerini ifade etti diye 'cumhurbaşkanına hakaretten' içeri aldılar. Böyle birisinin içeriye atılması Saray Rejimi'nin bir diğer ayıbıdır."

ERDOĞAN'A PROTESTO TUTUKLAMALARINA TEPKİ

TRT World Forum'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu sırada İsrail ile ticaretin kesilmediği vurgusuyla kendisini protesto eden ve bu nedenle tutuklanarak cezaevine gönderilen 9 kişinin tutuklanmasına da tepki gösteren Özel, "İnanılmaz şekilde bu 9 arkadaşımızı tutukladılar" dedi.

AİLE HEKİMLERİNE DESTEK

Yeni yönetmeliğe karşı grev kararı veren aile hekimlerine destek veren Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sorun aile hekimini yarış atı gibi görenlerde. Aile hekimlerinin ve eczacıların dayanışmasını saygıyla selamlıyoruz. Aile hekimlerinin, eczacılar ve hasta haklarının sonuna kadar yanındayız."

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Halep'i ele geçirmesini de değerlendiren Özgür Özel, şunları kaydetti:

"2010'lardan beri Atatürk ne dediyse tersini yaptılar. Bunun sonunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar. Ne huzur alıyorlar ne huzur veriyorlar. Hâlâ birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar. Bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir. Devlet kuran parti, dış politikaya 'devlet ciddiyeti' zaviyesinden bakmalıdır. Bu gelişmeler hakkında iktidar partisinin başka partilerle görüşmesi lazımdır.

Biz iç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye'den yanayız. Bugün Suriye vekalet savaşlarının içindedir. Suriye'de istikrar sağlanmalı, terör tehdidi bertaraf edilmeli ve mülteciler geri dönmelidir. İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Bizim safımız yurttaşlarımızın güvenliği. Bu macerada feda edilecek bir mehmedimiz bile yoktur.

Ne Amerika'nın ya da Rusya'nın çıkarları için çalışabiliriz, ne de BOP'un eş başkanı olarak konumlanabiliriz. Esad ile görüşülsün derken temennimiz istikrar ve mülteci sorununun çözümüdür."

ESAD'A SESLENDİ

Esad'a da seslenen Özel, "Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin de yararınızadır. Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır. Bunun için CHP üzerine düşen her şeyi yapacaktır" dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİN BULUNDUĞU KAĞIDI YIRTTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkında ağır sözler söylediğini hatırlatan Özgür Özel, Bahçeli'nin CHP hakkındaki sözlerinin bulunduğu kağıdı yırtarak, "Senin istediğin şeylerin konuşulması dönemi çok gerilerde kaldı" dedi.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

"Bu milletin gündemi ekonomi, asgari ücret ve emekli maaşı" diyen Özgür Özel, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin de başlayacağını hatırlattı. Türkiye genelindeki ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 57'sinin asgari ücret düzeyinde para kazandığını hatırlatan Özgür Özel, yıl başına göre alım gücünün 17 binden 10 bine düştüğünü söyledi.

"30'UN ALTINA YOKUZ"

Asgari ücrete ara zam yapılmamasına rağmen enflasyonun gerilemediğini vurgulayan Özgür Özel, bedeli her zaman emekçilerin ödediğini savundu. Özel, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" dedi.

Vergideki adaletsizliğe de değinen Özel, "Beşli çete diyorlar ya aslında onlar 40'ın üzerinde firma. Bunların 7'si hariç hiçbiri bir kuruş vergi ödemiyor. Bir yandan da emekliden vergi alıyorlar. Biz çiftçiye, öğrenciye, esnafa, emekliye bütçe istiyoruz. Kırk haramiye değil topluma bütçe istiyoruz" diye konuştu.

"Devlet Bey iyi gidiyor mu?" diye soran Özgür Özel, bir de 'süprizi' olduğunu söyledi.

TOGG ÖRNEĞİ VERDİ, PARA KULESİ YAPTI

TOGG örneği veren Özgür Özel, TL'deki değersizleşmeyi para kulesi yaparak anlattı. Eline para dolu bavul alan Özgür Özel, bavulun içindeki paraları çıkartarak üst üste koyup 'para kulesi' yaptı. Özel, "Bir yerli araç bu banknot çıktığında 26 bin TL'ye alınıyorsa bugün 1.8 milyon TL'ye alınıyor. Bizi kendi gündemlerine muhtaç edemezler. Tayyip Bey'in değil halkın gündemini konuşuyoruz" dedi.