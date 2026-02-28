Özgür Özel'den Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına sert tepki

CHP lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "irtikap" suçlamasıyla sabah satlerinde evinden gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir" ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın yanındayız" diyen Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir.

Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili soruları yanıtlıyor.

Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur.

Başkanımızın yanındayız!"

Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 28, 2026

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bolu'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

İcbar suretiyle irtikap suçlamasıylayürütülen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan’ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia ediliyor.