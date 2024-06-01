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Özgür Özel'den Tansu Çiller'e başsağlığı telefonu

CHP lideri Özgür Özel, kocası Özer Uçuran Çiller'i kaybeden eski başbakan Tansu Çiller'e başsağlığı diledi.

Güncel
  • 01.06.2024 11:33
  • Giriş: 01.06.2024 11:33
  • Güncelleme: 01.06.2024 11:39
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Tansu Çiller'e başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Özer Uçuran Çiller'in ölümü nedeniyle Tansu Çiller'i arayarak başsağlığı diledi.

İsmi faili meçhul cinayetlerle anılan eski başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in kocası Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizinin ardından ölmüştü.

Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.

Tansu Çillerin eşi Özer Uçuran Çiller öldü
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