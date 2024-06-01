Özgür Özel'den Tansu Çiller'e başsağlığı telefonu
CHP lideri Özgür Özel, kocası Özer Uçuran Çiller'i kaybeden eski başbakan Tansu Çiller'e başsağlığı diledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Özer Uçuran Çiller'in ölümü nedeniyle Tansu Çiller'i arayarak başsağlığı diledi.
İsmi faili meçhul cinayetlerle anılan eski başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in kocası Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizinin ardından ölmüştü.
Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.