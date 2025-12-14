Özgür Özel'den TBMM'deki çocuk istismarı hakkında açıklama: Bir sessizlik hakim, kabul edilebilir değil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında kapsamında tutuklu bulunan Doç. Dr. Buğra Gökce’nin “22 Metrekare Gökyüzü” kitabının imza gününe katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Biz bu zulüm döneminin bir an önce bitmesini, artık ne toplanacaksa toplandı, iddianame yazıldı, iddianamede Buğra Gökce’yi içeride tutacak en ufak kanıt yok. Buğra Gökce niye içeride? Bir büyük husumetten dolayı içeride. Çünkü Buğra Gökce Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yolculuğunun yol arkadaşıdır. Buğra Gökce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yolculuğuna kilometre taşları diken birisidir. Bizi iktidara hazırlayan ekibin içindedir. Tek silahı kalemidir. Bütün gücü zihnindedir. Ama maalesef şu anda Silivri cezaevindedir" dedi.

"Rejim, Buğra Gökce’den korkmaktadır. Rejim, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmaktadır. Rejim, bizimle rekabetten korkmaktadır" diyen Özel, "Siyasi rekabet yapamayanlar kurdukları bir yapı üzerinden birilerinin elindeki yargı gücünü orantısız kullanarak, kadın kolları, gençlik kolları gibi yargı kolları başkanlığı oluşturarak iktidarımızı engellemeye çalışmaktalar. Ama Buğra Gökce’nin kalemine, zihnine, yüreğine, Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımızın yüreğine yenilecekler. O gün Silivri’de de söylemiştim. Gelin Hanım’ın gözyaşlarına yenilecekler. Gelin Hanım’ın gözyaşları, küçücük çocukların çizdiği kalpler ve hepimizin inancı, bu ceberrut rejimi yenecek ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız" ifadelerini kullandı.

TBMM'DEKİ ÇOCUK İSTİSMARI

Özgür Özel, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BirGün'ün gündeme getirdiği TBMM'deki cinsel istismar ile ilgili soruya yanıt veren Özel, "14 yıldır mensubu bulunduğum parlamentoda bu olayın yaşanmasından büyük bir utanç duyduğumu söylemiştim. Anlaşılan o ki benim dışımda utanan yok" ifadelerini kullandı.

"Bakan konuyu açmıyor, Meclis'ten tatminkar açıklama yapılmıyor" diyen Özel, şunları söyledi: "Önce 1 kişiydi, sonra 3 kişi daha tutuklandı. Ama ilk ifadelerde 10 kişiden bahsediliyordu. Burası Meclis, nezle olursa Türkiye kanser olur. Leke kaldırmayacak bir yer. Bu Meclis'e lise öğrencileri emanet edilmiş ve o emanete böyle bir hıyanetle yaklaşılmış. Sanki Meclis'te bir araba, bir arabaya gitmiş sürtmüş de maddi hasarlı bir kaza olmuş gibi sakin karşılıyor herkes. Bakan'ın konusu değil, başkanlık bir açıklama yapmıyor. Bir sessizlik hakim, kabul edilibilir bir durum değildir."

KOMİSYONA SUNULACAK RAPOR

Süreç komisyonuna sunulacak rapor hakkındaki bir soruya Özel, "Rapor bugün sabahleyin sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Ben raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa, bu zamanı Cumhuriyet Halk Partisi de kullanacak" cevabını verdi.