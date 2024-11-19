Özgür Özel'den teğmenlere videolu destek mesajı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" şeklinde slogan atarak kılıç sallayan teğmenlerin ihraç talebine ilişkin tartışmalar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teğmenlere bir kez daha destek verdi.

Özel, paylaşımında, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun" sözlerine yer verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle: