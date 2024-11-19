Özgür Özel'den teğmenlere videolu destek mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Özel, paylaşımında, "Sizin gibi Cumhuriyet’in evlatları bu milleti yarına taşıyacak. Sizi savunmak, vatan borcumuzdur, millet borcumuzdur" sözlerine yer verdi.
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" şeklinde slogan atarak kılıç sallayan teğmenlerin ihraç talebine ilişkin tartışmalar sürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teğmenlere bir kez daha destek verdi.
Özel, paylaşımında, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun" sözlerine yer verdi.
Özel'in paylaşımı şöyle:
‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun!— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 19, 2024
Sizin gibi Cumhuriyet’in evlatları bu milleti yarına taşıyacak. Sizi savunmak, vatan borcumuzdur, millet borcumuzdur! pic.twitter.com/1hvUyTr0gB