Özgür Özel'den teğmenlerin ihraç talebine tepki

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atıldıktan sonra kılıçlı yemin edilmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

Özel’in açıklaması şu şekilde:

“Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez.

"FESLİ HOCANIZ GİBİ"

Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir.

Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…

Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır.”