Özgür Özel'den teşekkür konuşması: "Türkiye’ye gösterdiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırdır"

1333 geçerli oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, teşekkür konuşmasını gerçekleştirmek üzere Kurultay salonuna geldi. Özel sözlerine "Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek başladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Divana, sayın Başkanına, divan heyetimize, partimizin emekçilerimize, ayrıca tüm il ilçe başkanlarına, bütün delegelere, böylesi zorlu bir dönemde sorumluluğun farkında olarak ve titizlenerek, üzerine titreyerek gerçekleştirdiğiniz bu kurultay için teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye’ye gösterdiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırdır.

"HEDEFİN İKTİDAR, YÜRÜNEN YOLDA DA KARARLILIĞIN TAM OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ"

Parti tarihinde bir genel başkana verilmiş en yüksek oyu vererek Türkiye'ye muazzzam bir mesaj verdiniz. Alınan 1333 oyun 3'ünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız, sizin mesajınız.

Bugün başka bir sabaha uyandık, yarın sabah bambaşka bir Türkiye'e uyanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olduğunu, bütün olduğunu, birbirine güveninin tam olduğunu, hedefin iktidar, yürünen yolda da kararlılığın tam olduğunu gösterdiniz.

"VAZİFE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN 100 YIL SONRA TEKRAR İKTİDAR YAPMAK, ÜLKEYİ BİR KEZ DAHA KURTARMA VAZİFESİDİR"

Tarih önündeki sorumluluğun, omzuma yüklediğiniz yükün farkındayım. Bundan sonra hiçbirimizin daha öncekinden az çalışmaya hakkı yoktur. Yorulmaya üşenmeye ya da olmayacak ufak tefek şeylerden birbirimizle uğraşmaya, hedeften sapmaya yeltenemeyiz.

Çünkü vazife Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl sonra tekrar iktidar yapmak, ülkeyi bir kez daha kurtarma vazifesidir.

Nasılsa tek aday, teşekkür konuşması yapmayacağım dedim ama haber geldi, 'Delegelerimiz gitmedi, oylarını ullandılar, sizi bekliyorlar'. Ben bu inceliğiniz, bu dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.

"İKTİDAR PROGRAMI HAZIR"

İlk gün partinin programı değişti ve şimdi muhteşem bir mutabakatla hepimizin oylarıyla artık iktidar programı hazır.

Bugün parti tarihinin en yüksek oyuyla biriz, beraberiz, Genel Başkan'ın arkasındayız, yürüdüğü yolu davamız biliyoruz dediniz. İşin o tarafı da hazır. Yarın partiyi iktidara taşıyacak kadroları görevlendireceksiniz"

Özgür Özel, sözlerine kurultayın yarınki programıyla ilgili konuşarak sözlerini şöyle bitirdi:

"Yarın da geçmişte akşam saat sekizlerde, dokuzlarda, onlarda hepimizin kusuruyla ancak oylamalara geçiliyor sabaha doğru bitiyordu. Yarın bunu da yeni dönemimizin ruhuna uygun olarak sabah 8 ve 10 ile gerekli işlemleri burada yapıp çekilmeyle ilgili süreyi de erkenden başlatıp ardından hızla matbaaya yollayıp, üç saat sürüyor o çarşa listenin basılması, başka partiler bunu bilmez. Bizde o koca çarşaf liste var ve öğlen saatlerinden sonra oy kullanmaya başlayıp insani bir saatte çok geç olmadan oylamayı tamamlamayı ümit ediyoruz.

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken yarınki iktidara yürüyüş kadrolarımızı da bugün olduğu gibi bana sahip çıktığınız yarın da onlara sahip çıkacağınızı biliyorum. Hepinizi çok seviyorum, her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle birlikte siyaset yapıyorum. İyi ki benim partim böyle güzel insanların partisi. Hepinizi kucaklıyorum. Sağolun, varolun."