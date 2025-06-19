Özgür Özel'den TESK'e ziyaret: Asgari ücrete ara zam talebini yineledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK) ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyaretin ardından TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam talebi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Haziran ayı başlarken, hatta gelirken yaklaşmakta olan temmuz ayıyla ilgili çok önemli bir beklentiyi dile getirmiştik. Beklenti şudur: Asgari ücret hem de şu an ülkeyi yöneten iktidar, son seçimlerde taahhüt ettiği üzere ‘Enflasyonun tek haneli olmadığı dönemlerde yılda dört kez güncellenmeli’ demişlerdi. Yılda dört kez güncelleme bir yana geçen sene bir kez bile zam almadı asgari ücret ve sadece yılbaşında belirlendi. Enflasyona karşı asgari ücretli korunmadı” dedi.

"3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ERİŞİM DURUMDA"

Özel, şöyle devam etti: "Şu anda 22 bin liralık asgari ücret verildiği günden bu güne TÜİK’in, yani aslında gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını vatandaşın genel kabul ettiği TÜİK’in verilerine göre dahi, 3 bin liranın üzerinde erimiş durumda. Temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete yapılan zam TÜİK’e göre bile neredeyse ortadan kalkacak. Gerçek enflasyon rakamlarına baktığınızda enflasyon canavarı asgari ücret zammını yuttu bile."

"KÜÇÜK ESNAF KORUNMALI"

"Biz bu sebepten işçi konfederasyonlarını, işveren temsilcilerini gezdiğimiz gibi olası bir asgari ücret artışından hem menfi, hem müspet; hem olumsuz, hem olumlu etkilenecek meslek grubu olan esnaflarımızı ziyaret etmek ve onlarla bunu istişare etmek, görüşmek ve tartışmak istedik" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Çünkü asgari ücrete yapılan zam, doğrudan asgari ücretlinin cebine girecek para arttığında, en olumlu olarak esnaflara yansıyacaktır. İşçide para yoksa, memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Ama diğer yandan küçük esnaf, aynı zamanda asgari ücretli çalıştıran birer işveren. Asgari ücrete zam geldiğinde bu kadar sıkıntısı olan esnaflar ne yapacaklar? İşte bunun için bizim bir önerimiz var. Biz asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını öneriyoruz. Asgari ücret artırıldığında hepimiz biliyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim tahsilatları da inanılmaz şekilde artıyor. Bu prim tahsilatlarının sadece dörtte biri bile bundan vazgeçilip, esnafa ve işverene destek olarak sunulduğunda sorun neredeyse kendiliğinden hallolmuş oluyor. Biz küçük esnafın; özellikle yanında beş kişiye kadar işçi çalıştıran, asgari ücretli çalıştıran esnafın sosyal güvenlik primine yapılacak destekle, doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını, hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz."

"VERİLMİŞ SÖZ TUTULMALIDIR"

Sadece asgari ücret konuşmadıklarını belirten Özel, "Esnafın çok önemli bir sorunu var. Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. 9 bin gün çalışmak ve emekli olmak demek; 7 bin 200 gün varken bin 800 gün daha, altı yıl daha hem prim ödemek, hem maaş alamamak demek. O prim ödemek dediğiniz şey basit bir şey değil. 8 bin lira çıkıyor her ay cebinden esnafın. Biliyorsunuz son seçimlerde biz bunu dile getirirken, Sayın Erdoğan da bu meselenin çözüleceğinin sözünü vermişti. Şimdiye kadar bu 7 bin 200 güne indirilmediği için her esnaf altı yıl daha en az 8 bin lira cebinden ödemek ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa 14 bin 500 lira alacağı paradan yoksun kalmak durumunda kalıyor. 7 bin 200 günü doldurmuşlar. Yani 22 bin lira, 7 bin 200 ile 9 bin arasında çalışan esnafın zararı oluyor. Bu noktada bir adım atılmalıdır. Verilmiş söz tutulmalıdır" diye konuştu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

“Meclis’e en yakın yerdeyiz, Meclis’in dibindeyiz. ‘Mum dibine ışık vermez’ derler, Meclis de dibine ışık vermiyor gibi görünüyor. Esnafın bu çok yakıcı sorunları çözülmüyor" vurgusunu yapan Özel, şunları ifade etti: