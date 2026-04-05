Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi'nde önceki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve önceki İZBETON Genel Müdürü Heval Şavaş’ı ziyaret etti.

Özgür Özel’i, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Buca Kırklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yı ziyaretine eşlik ettik. Bu haksız ve hukuksuz sürecin bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

"Bir ülkede adalet yoksa demokrasi yoktur" diyen Güç, "Hukukun değil, talimatların konuştuğu bu düzeni kabul etmiyoruz. Biz bir arada olmaya, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına!" ifadelerini kullandı.