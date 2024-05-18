Özgür Özel'den Türkan Saylan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin aydınlanma mücadelesine olan destekleriyle hatırlanan ve 15 sene önce hayata veda eden Türkan Saylan için anma mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, "Yaşam mücadelesiyle hepimize yol gösteren #TürkanSaylan'ı ölümünün 15'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyorum. Ömrünü adadığı çağdaşlaşma idealine, kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

SAYLAN, 15 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı ve Kardelen projesi ile yaşam, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda hem yerel hem uluslararası arenada son derece önemli başarılara imza atan, binlerce insana umut ışığı olan Prof. Dr. Türkan Saylan, 17 sene mücadele ettiği meme kanseri nedeniyle 18 Mayıs 2009'da yaşamını yitirmişti.