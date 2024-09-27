Özgür Özel'den Türkevi tutumu: Jest gördüysek fazlasını yapmışızdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti.

Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE RÜŞVET VERMEYE İHTİYAÇ DUYACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Özel, devamla New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açılan ve Türk yetkililerinin de isminin geçtiği rüşvet soruşturması ile ilgili soruyan sorulara da yanıt verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD’ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil" ifadelerini kullanan Özel, şöyle devam etti: "Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kimseye yakışmaz."

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD’ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam ama bu böylesi bir binanın hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde jest gördüysek fazlasını Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliğine tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek tarafı yok, güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten."

ADAMS HAKKINDAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASI

ABD'nin New York şehrinin Belediye Başkanı Eric Adams, hakkında hazırlanan iddianamede rüşvet ve yasa dışı kampanya finansmanı ile suçlanıyor.

Savcılık Ofisi'nin açıklamasında, bir Türk yetkilinin Eylül 2021'de Başkan Adams'a, New York İtfaiye Departmanı'na (FDNY) baskı yaparak yangın denetimi olmadan Türkevi'nin açılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.