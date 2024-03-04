Özgür Özel'den 'Türkiye İttifakı' vurgusu: İtirazları saray düzeninedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı vurgusunda bulunarak, "Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir, itirazları sömürüyedir, itirazları yolsuzluğadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz'da halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin aldığı en düşük emekli maaşına tepki gösteren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde 3 Kasım 2002'de, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25-26 bin lira olması gerekiyor. O gün en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 2,5 çeyrek altın bile almıyor" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Yani Tayyip Erdoğan geldi; başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı, ekonomistim dedi, emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altını aldı. Yazıklar olsun böyle iktidara."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren Özel, "'Emeklinin maaşına zam yaparsam çalışanların maaşını ödeyemem' diyor. Sanki emekli ile çalışan birbirinin karşıtıymış gibi onları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Kulağını aç da dinle; bugünün çalışanları yarının emeklileridir; bugünün emeklileri dünün çalışanlarıdır. Çalışan da emekli de bizim canımızdır. Esas hakkımızı istediğimiz beşli çetelerdir, saray müteahhitleridir, senin yandaşlarındır."

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart yerel seçimleri için mesaj veren Özel, şunları söyledi:

"31 Mart seçimi elbette bir yerel seçim. Ama esas olarak 31 Mart seçimi; bu iktidar, bu emekliyi, bu yoksulları, bu işsizleri görmeden görmeden 4 yıl daha dursun mu, yoksa siyasette bir denge kurulsun mu? Bunun karşısına kimse durmasın ezip geçsin mi bizi, yoksa bir kendine gelsin hesabını kitabını ona göre yapsın mı? İşte bu seçim, hangi partiden olursa olsun eğer zamdan, eğer yoksulluktan, eğer işsizlikten şikayeti varsa sarı kartı gösterme, kırmızı ışığı yakma seçimidir."

"İTTİFAKIMIZ BİTMEDİ"

Konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yapan Özel, "Bu seçimde bütün Türkiye'den, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük ittifakı dikmesini bekliyoruz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır... Bu ittifakın içinde sosyal demokratlar var. Bu ittifakın içinde muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir, itirazları sömürüyedir, itirazları yolsuzluğadır" ifadelerini kullandı.