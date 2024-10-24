Özgür Özel'den TUSAŞ saldırısı hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi 5 tane şehit ve yaralılarımız çok daha kötü olabilecekken olaya müdahil eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SİYASETE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILDI

Özgür Özel, TUSAŞ saldırısı hakkında şunları söyledi: "Türkiye'nin bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da bunu yapmak gerekiyor, terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek toplumu korkutmaya çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız, teslim olunmaması gerekiyor."

"Tüm yaralılar doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorlar" diyen Özel, şunları kaydetti: "Kendilerine ve onların şahsında maalesef geçen hafta yaşanan talihsiz bir olay sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlaradoğru yöneliyordu. Hiç unutmayalım ki pandemide de hep birlikte yaşadık, böyle durumlarda da görüyoruz. Türkiye'de çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etik ve ahlaki değerleri çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz."