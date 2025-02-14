Özgür Özel'den TÜSİAD yönetimine soruşturma açılmasına tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in konuşamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ziyaretimizin özü hayırlı olsun ziyaretidir. Biz geçen seçimde adayımızı geç açıklayarak hata yaptık.

Toplumsal muhalefeti önemsiyoruz.

Hukuk devletiyle ilgili talep en çok iş dünyasını ilgilendirir. Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler. Yabancı kaynak bulmakta da zorluk çekerler.

Bu hükumetin bu tutumu yüzünden Türkiye'de herkes daha pahalı kredi kullanıyor.

O yüzden adalet isteyenlere sen bu işlere karışma diyemezsiniz, hele hele böyle soruşturmalar açamazsınız.

ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM YANITI

Sayın Erdoğan ülkenin böyle bir talebi talebi yok demiş. Herhalde geldiği ülkeleri kastediyor. Aramıza hoşgelmiş, bir sokağa çıksın bakalım.

Bir baksın bakalım erken seçim talebi ne düzeyde? Tayyip Erdoğan erken seçim talebi yok diyorsa sokağa çıksın bir bakalım, sıcak salondan çıksın.

Ayrıntılar geliyor...