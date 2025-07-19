Özgür Özel'den "üçlü ittifak" yorumu: Bahçeli'nin mutlu olduğunu sanmıyorum

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'li 30 kişilik bir grubun silahları bırakmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın"üçlü ittifak" ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli için "mutlu olduğunu sanmıyorum" dedi.

Özel, Trabzon'da bugün saat 18.30'da gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi bir takımda ziyaretlerde bulundu.

Bir gazetecinin kurultay takviminin ilan edildiğini anımsatarak, Trabzon başta olmak üzere teşkilatlarda yeni isimlerin olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine Özel, AKP'lilere CHP'ye üye olma çağrısında bulundu.

Özel, şunları söyledi:

"CHP'yi kimin yöneteceğine örgütleri karar verir. Ankara'dan bir dayatmamız olmaz. Mahallelere sandık koyuyoruz biz. Karşıda gördüğünüz apartmanlardaki üyelerimizin mahallelerinde sandık konuluyor. Önce üyeler mahalle delegesini seçiyor. Mahalle delegesi ilçeyi, ilçe ili, il de Genel Merkezi. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir ilçede veya ilde iki aday çıktığında Ankara'ya çağırıp zorla bire indirdiği bir atmosferden mahallelerinde bile sandık koyan bir parti CHP. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partili'lerin bunu anlaması güç. Ama bu demokrasiyi beğenen ve buna imrenen bütün Adalet ve Kalkınma Partilileri, Atatürk’ün kurduğu baba ocağına, CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. AK Parti'nin üyelerini Türkiye'yi yoksulluğa, işsizliğe, gençleri umutsuzluğa iten partiden ayrılıp, baba ocağına dönmeye davet ediyorum."

İKTİDARA MURAT ÇALIK TEPKİSİ

Ziyaretler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan, ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında konuştu.

Özel, Çalık'ın cezaevinin değiştirilmesi, ameliyat olması ve yetkili kurumlar tarafından verilen raporlara rağmen tahliye edilmemesine tepki gösteerek "Bu ülkenin son Cumhurbaşkanına şunu taviye edeceğim: Sizin bu memlekete yaptığınız nedir? Kanser geçirmiş. Tekrar etse sen mi kazancaksın? 12 yaşındaki çocuğun 84 yaşındaki çocuğun yakasından düşün artık" dedi.

"ÜÇLÜ İTTİFAK" DEĞERLENDİRMESİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "üçlü ittifak" ile ilgili sözlerinin sorulduğu Özel, "Herkesin seçmeni var. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek çözülmesi lazım. Bu sorunu çözeceksek Türkiye'yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Kayyum meselesini çözeceğiz. Ama Sayın Erdoğan'ın bir ittifak amacında olduğu görülüyor. Sayın Bahçeli'nin üçlü ittifak projesinden mutlu olduğunu sanmıyorum. AK Parti'nin artık siyaset sahnesinde milletin çektiği yere geçmesi lazım" dedi.

Anayasa değişimiyle ilgili devam eden tartışmalara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Anayasa'yı dikkate almayanlarla Anayasa yapılmaz" diye konuştu.