Özgür Özel'den Ümit Özdağ'a telefon
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı aradı.
Özdağ'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Özel, benzer saldırılar altında bulunduklarını belirtti.
Özgür Özel, görüşmede, üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını iletti.
NE OLMUŞTU?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Ümit Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler, soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.