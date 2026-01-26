Özgür Özel'den uyuşturucuyla mücadelede 'MASAK' vurgusu: Konu magazinleştirilerek çözülemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Özgür Özel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Türkiye ağır bir uyuşturucu sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sorun hem sağlık hem de bir güvenlik sorunudur. Ancak gelinen noktada uyuşturucu çeteleriyle ve bağımlılıkla mücadelenin maalesef etkin sonuçlar vermediği görülmektedir" dedi.

Özgür Özel, "Türkiye artık uyuşturucu ticaretinde yalnızca bir transit ülke değildir, aynı zaman bir hedef ülkedir. Bu nedenle ciddi bir anlayış ve politika değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" vurgusunu yaptı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına da değinen Özel, "Bu sorun sadece birkaç torbacının yakalanması meselesi olmadığı gibi, bazı ünlü isimleri uyuşturucu testine getirip götürerek konuyu magazinleştirerek çözülebilecek bir mesele de hiç değildir. Gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismi sıraya dizip, teste götürüp, 11'i temiz çıkınca onlara 'pardon' demek, insanların itibarıyla oynamak hem mücadeleyi zayıflatan, hem de bu kişileri toplum önünde, hayranları önünde zor durumda bırakan; ayrıca bu kişilerin ailelerini, çocuklarını da yaşadıkları sosyal çevre içinde zor durumda bırakan uygulamalardır. Kimseye de bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

MASAK VURGUSU

"Buradaki meselenin nerede aksadığını anlamak açısından MASAK'ın açacağı gözlerine perde indirenlerin kimler olduğunu iyi görmek lazım" vurgusunu yapan Özel, "Bu perdeyi indirenler iktidardan gitmeden bu meseleyle etkin olarak mücadele edilemez. Bu konuyu Portekiz halletti, çok önemli bir eylem planı ortaya koydular, sağlık temelli yaklaştılar ve rakamlar ortada. Portekiz büyüki bir başarı elde etti" diye konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Özgür Özel, uyuşturucu ile mücadele için şu önerilerde bulundu:

• "Dünyadaki altın kural; parayı takip et, kara para hareketini kes! Bunu kesmezseniz o kara para hareketinden bambaşka menfaatleriniz varsa uyuşturucuyla mücadele edemezsiniz. Uyuşturucu baronlarının malvarlıklarına el konulması son derece önemlidir ama bunların tüm bağlantılarının üzerine kararlılıkla üzerine gidilmesi önemlidir.

• Limanlarda, lojistikte, finans sisteminde denetim güçlendirilmelidir.

• İktidarımızda en ciddiyetle üzerinde duracağımız husus budur.

• Etkin mücadele etmek için MASAK yeniden yapılandırılmalı, özerkleştirilmeli, özgürleştirilmeli, her türlü siyasi baskıdan arındırılmalıdır.

• Suç ağlarına karşı gerçek bir uluslararası bir iş birliği kurulmalıdır.

• Eğitim ve istihdamda yer bulamayan gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşmekten mutlaka kurtaracağız. Gençleri sokakta değil; eğitimde, sporda, üretimde, yani hayatta tutacağız.

• Sosyal politikaları, tedaviyi ve rehabilitasyonu güçlendireceğiz."

EĞİTİMDEKİ SORUNLAR

Eğitimdeki sorunlardan bahseden Özgür Özel, iktidara geldiklerinden yapılacakları şöyle sıraladı:

• "Biz iktidarımızda; nitelikli, bilimsel, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi kurmaya kararlıyız.

• Okullarımızda bir öğün yemek ve temiz içme suyu vereceğiz.

• Kadrolu temizlik, güvenlik ve sağlık görevlileri istihdam edeceğiz.

• İlk elden 100 bin öğretmen atamasını yapacağız.

• Kamuda mülakat uygulamasına son vereceğiz.

• Nitelikli eğitimi sadece zenginlerin yararlandığı bir imkan olmaktan çıkarıp, devlet okullarında tüm milletimize sunacağız."

GENÇLERE SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özel, açıklamasında gençlere de seslendi.

"Değişim istiyorsanız, hep beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece oy vermenizi istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Söz sahibi olmanızı, yan yana gelmenizi, örgütlenmenizi, bu ülkenin yönetiminde yer almanızı, söz sahibi olmanızı istiyoruz" diyen Özel, gençler için yapılacakları şöyle sıraladı:

"• Biz gençlerin barınma hakkını güvence altına alacağız.

• Dar gelirli gençler için Kira Destek Fonu kuracağız.

• 25 yaş altı gençleri koruyan özel bir Genç Kiracı Yasası çıkaracağız.

• Bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmış, insani koşullara sahip yurtlar yapacağız. Cumhuriyet Yurtlarını 1 yılda bitireceğiz.

• Eğitim kredilerini ihtiyaca göre yükselteceğiz.

• Geri ödemesiz bursların kapsamını genişleteceğiz."

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddet konusuna da değinen Özel, "Bilinmelidir ki; kadınların yaşadığı hiçbir sorun tesadüf değil. Yaşananlar baştan sona yanlış kurulmuş bir sistemin sonuçlarıdır. O yüzden çözüm de geçici desteklerle değil; köklü ve bütünlüklü bir değişimle mümkündür. Bu bir niyet meselesidir. Biz kadınların hayatını genişleten bir ülke olmaya niyetliyiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, iktidara geldiklerinde yapılacakları şöyle sıraladı:

• "İlk iş, Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf yapacağız. Bu sözleşmeyi hayatın içinde uygulayacağız

• Kadına şiddette tavizsiz bir hukuk hattı kuracağız.

• Koruma kararları kâğıt üzerinde kalmayacak. Uygulamayan kamu görevlileri etkin yaptırımlarla karşılaşacak.

• Risk altındaki kadınlar için erken uyarı ve önleyici koruma mekanizmaları kuracağız.

• Her ilde, her bölgede kadın sığınaklarını, danışma merkezlerini, şiddet kriz merkezlerini yaygınlaştıracağız.

• 7 gün 24 saat ulaşılabilen, etkin bir şiddet hattı oluşturacağız.

• Şiddete tanık olan çocuklar için kapsamlı psikososyal destek programlarını hayata geçireceğiz.

• Erken yaşta ve zorla evliliklerin karşısında duracağız.

• Kadın yoksulluğuna karşı sosyal politikaları hayata geçireceğiz.

• Çalışma hayatında şiddete karşı ILO190’ı yürürlüğe koyacağız.

• Şiddetle mücadeleyi yalnızca ceza hukukuna sıkıştırmayacağız. Eğitimden medyaya, siyasetin dilinden kamu politikalarına kadar cinsiyet eşitliğini esas alan bir dönüşümü hayata geçireceğiz.

• CHP iktidarında kadınların yaşam hakkı tartışma konusu olmayacak. Bu ülkede kadınlar korkuyla değil, güvenle yaşayacak."

"KREŞLERİMİZİ KARALAMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

"İBB’nin Eyüpsultan’da bir Çocuk Etkinlik Merkezi’nde, oradaki eğitmenimizin tespit ettiği ve aileye bildirdiği bir konu var" diyen Özel, "Çocuk etkinlik merkezinde bir öğrenci üstü değiştirilirken göğsünde bir morluk, bir yara izi fark ediyor öğretmeni. Derhal anneyi arıyor ve diyor ki, 'bir morluk var, siz bunu dövdünüz mü.' Annenin cevabı, 'Çocuktur bunlar, düşer kalkar, morarır' oluyor. Tutanak altına alıyor hem morluğu gördüklerini, hem anneye bildirdiklerini ve annenin yanıtını. Daha sonra babanın haberi oluyor. Ve bir anda baba, spor eğitimi veren diğer eğitmeni suçluyor" ifadelerini kullandı.

İBB'nin hemen soruşturma başlattığını kaydeden Özel, "Görüntüler inceleniyor. Ama görüntülerde herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmıyor. AK Parti medyası ise hemen bunu haber yapıyor, spor eğitmeni hedef gösteriyor. Savcılık sorguluyor, savcı bırakıp gidiyor. Ama AK Parti medyası istiyor ya, nöbetçi savcı tutuklama işlemi gerçekleştiriyor. Milyonda bir kusur varsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Ama CHP'li belediyelerin çocuk etkinlik merkezlerimizi gözden düşürmek ya da onlara çökmek için bir feryat figan gidiyorsa biz buna teslim olmayız. Ve bu konudaki gerçekleri herkesle yüzleşmeye hazırız. Gerçekten üzülerek söylüyorum; buradan siyasi çıkar uman bir iktidardan bu ülkeye hayır getirmesi mümkün değildir" tepkisini gösterdi.

Özel, şöyle devam etti: "Ensar Vakfı’nda, iktidara yakın pek çok yapıda, hatta Meclis’teki istismarlara susup, 'kurumun kabahati yok' diyen, bugün çıkmış CHP'li belediyelerin kreşlerini kötüleyen bir dil kullanıyor. Bunu Aile Bakanı yapıyor. Buradan söylüyorum; yoksul ailelerin faydalandığı İBB’deki 127, Türkiye’deki 785 kreşimizi karalamaya kimsenin gücü yetmez. Bu kepazeliğe tenezzül edenleri, milletin vicdanına havale ediyoruz."

"ERKEN SEÇİM TALEBİ İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamasını şöyle sonlandırdı: