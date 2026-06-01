Özgür Özel'den videolu mesaj: "Kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz"

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için gereken delege imza sayısının 600’ü aşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "İktidar yürüyüşü" temalı bir video paylaşan Özel, "Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz" dedi.

Özel, 30 Mayıs'ta Güvenpark'ta düzenlenen bayramlaşma programı ve Anıtkabir yürüyüşünden kesitlerin yer aldığı videolu paylaşımına, "Yürüyeceğiz! Bütün kötülükleri; eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz" notunu düştü.

Paylaşılan videoda Özel’in Güvenpark’taki kalabalığa yaptığı konuşmadan şu ifadeler yer aldı:

“Tarihi bir yürüyüşü başlatıyoruz. Var mısınız? Buradan bir adım geri adım atmadan hep birlikte yürümeye var mısınız? Bu iktidar yürüyüşünde teslim olmamaya var mısınız? Ben size iktidar için mücadele vadediyorum, var mısınız? O zaman bu yürüyüşe, bu iktidar yürüyüşüne bu meydandan başlayarak tarihe geçmeye değil, tarih yazmaya hazır mısınız? Birlikte, benimle birlikte Anıtkabir’e yürümeye var mısınız? Hep beraber yürüyecek miyiz?

Bu adım Türkiye’nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Beni, partisini, ülkesini seven arkamdan gelsin. Yürüyelim arkadaşlar.”