Özgür Özel'den Yalçın Küçük'ün ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalçın Küçük'ün ailesine taziye telefonu açtı. Küçük'ün vefatı dolayısıyla ailesini arayan Özel, başsağlığı diledi.

Özel, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün vefatı dolayısıyla oğlu Ömer Küçük ve eski eşi İffet Temren Küçük ile telefonda görüştü.

CHP lideri Özel, görüşmede, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.