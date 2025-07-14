Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.

Özel’e, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.