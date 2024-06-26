Özgür Özel'den Yaşar Yakış için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden emekli diplomat Yaşar Yakış için taziye mesajı yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için taziye mesajı yayınladı.

Özel, Yakış'ı iki gün önce hastanede ziyaret ettiğini belirterek burada çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İki gün önce hastanede ziyaret ettiğim, bugün de ailesine taziye ziyaretinde bulunduğum önceki Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı diliyorum."

İki gün önce hastanede ziyaret ettiğim, bugün de ailesine taziye ziyaretinde bulunduğum önceki Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış'ın vefatından büyük üzüntü duydum.



Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/v83L7PcOxb — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 26, 2024

AKP’nin kurucu isimlerinden ve AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı emekli diplomat Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede bugün 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski diplomat Yakış, 2002 yılında kurulan AKP hükümetinin ilk dışişleri bakanı olma sıfatını taşıyordu. Yakış, partisinden 2016'da ihraç edilmişti.